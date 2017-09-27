Свердловский депутат сменил место работы в Госдуме

«Раньше коллеги отвечали исключительно за внутренние оргвопросы. В том числе согласовывали смету Госдумы, перераспределение расходов, все штатные дела и так далее. После реорганизации к прежним задачам комитета добавится парламентский и общественный контроль. Например, как исполняются решения Госдумы. В наше ведение также передадут законопроекты, касающиеся Федерального собрания, статуса депутатов и членов Совфеда, поручат взаимодействовать со Счетной палатой и многое другое. Чуть ли не все мои любимые темы. Интересно попробовать себя в новом деле», — отметил Андрей Альшевских.