Свердловский депутат сменил место работы в Госдуме
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских сменил место работы в Госдуме. Парламентарий перешел из комитета по бюджету и налогам в комитет по регламенту и контролю.
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских сменил место работы в Госдуме. Парламентарий перешел из комитета по бюджету и налогам в комитет по регламенту и контролю.
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.
Как пояснил сам Альшевских, сменить комитет его побудил интерес к «новому делу». Ранее комитет пережил трансформацию, связанную с перераспределением полномочий.
«Раньше коллеги отвечали исключительно за внутренние оргвопросы. В том числе согласовывали смету Госдумы, перераспределение расходов, все штатные дела и так далее. После реорганизации к прежним задачам комитета добавится парламентский и общественный контроль. Например, как исполняются решения Госдумы. В наше ведение также передадут законопроекты, касающиеся Федерального собрания, статуса депутатов и членов Совфеда, поручат взаимодействовать со Счетной палатой и многое другое. Чуть ли не все мои любимые темы. Интересно попробовать себя в новом деле», — отметил Андрей Альшевских.