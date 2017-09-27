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12:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловский депутат сменил место работы в Госдуме

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских сменил место работы в Госдуме. Парламентарий перешел из комитета по бюджету и налогам в комитет по регламенту и контролю.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил сам Альшевских, сменить комитет его побудил интерес к «новому делу». Ранее комитет пережил трансформацию, связанную с перераспределением полномочий.

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«Раньше коллеги отвечали исключительно за внутренние оргвопросы. В том числе согласовывали смету Госдумы, перераспределение расходов, все штатные дела и так далее. После реорганизации к прежним задачам комитета добавится парламентский и общественный контроль. Например, как исполняются решения Госдумы. В наше ведение также передадут законопроекты, касающиеся Федерального собрания, статуса депутатов и членов Совфеда, поручат взаимодействовать со Счетной палатой и многое другое. Чуть ли не все мои любимые темы. Интересно попробовать себя в новом деле», — отметил Андрей Альшевских.

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