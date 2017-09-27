Рустэм Хамитов прокомментировал вопрос о пассажирском транспорте Уфы

«Конечно, она не самая лучшая, — отметил он. — Существуют личные интересы владельцев транспортных компаний. Что такое пассажирский транспорт крупного города? Это немалые денежные потоки — миллионы рублей ежесуточно. Вот и пытаются направить эти финансовые “реки” в свои карманы реальные и теневые хозяева транспортных компаний. Налогов они платят мало или не платят вообще. Им модернизация городского транспорта совсем ни к чему — потеряют свои доходы. Поэтому сопротивление преобразованиям в этой среде совсем нешуточное. И у этих хозяев есть свои лоббисты на всех уровнях власти, которые порой создают значимые препоны на пути решения проблемы».

В этом вопросе Уфа пока напоминает города развивающихся стран: на маршрутах работает огромное количество разносортного пассажирского транспорта. «Да, из точки А в точку Б можно доехать, но как и какой ценой? Водители порой устраивают гонки на дороге в борьбе за пассажира, а значит и за рубль. Качество этого транспорта оставляет желать лучшего, культура обслуживания пассажиров не на высоте, цены на маршрутах завышены, нет льгот для малоимущих слоев населения. Всё это сильно принижает уровень города — хорошего и красивого», — считает Рустэм Хамитов.