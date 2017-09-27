Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
В Испании задержали 11 россиян по делу бизнесмена Петрова
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
500 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ
В РФ отреагировали на доклад ООН о пытках в Крыму
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов прокомментировал вопрос о пассажирском транспорте Уфы

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Рустэм Хамитов прокомментировал вопрос газеты «Транспорт России» о ситуации на рынке пассажирских перевозок в Уфе.

«Конечно, она не самая лучшая, — отметил он. — Существуют личные интересы владельцев транспортных компаний. Что такое пассажирский транспорт крупного города? Это немалые денежные потоки — миллионы рублей ежесуточно. Вот и пытаются направить эти финансовые “реки” в свои карманы реальные и теневые хозяева транспортных компаний. Налогов они платят мало или не платят вообще. Им модернизация городского транспорта совсем ни к чему — потеряют свои доходы. Поэтому сопротивление преобразованиям в этой среде совсем нешуточное. И у этих хозяев есть свои лоббисты на всех уровнях власти, которые порой создают значимые препоны на пути решения проблемы».

В этом вопросе Уфа пока напоминает города развивающихся стран: на маршрутах работает огромное количество разносортного пассажирского транспорта. «Да, из точки А в точку Б можно доехать, но как и какой ценой? Водители порой устраивают гонки на дороге в борьбе за пассажира, а значит и за рубль. Качество этого транспорта оставляет желать лучшего, культура обслуживания пассажиров не на высоте, цены на маршрутах завышены, нет льгот для малоимущих слоев населения. Всё это сильно принижает уровень города — хорошего и красивого», — считает Рустэм Хамитов.

Он напомнил, что в ряде крупных российских городов эта проблема решена. «Но там все уровни власти и правоохранители действовали синхронно и напористо, понимая, что город может быть успешным и привлекательным для инвестиций, бизнеса, туризма только при наличии современной транспортной составляющей. И городская, и республиканская власти понимают, что транспортная тема — слабое место Уфы. Думаю, что совместными усилиями проблему решим. Надо её решить!» — подчеркнул руководитель региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь