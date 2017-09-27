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13:23 (мск), источник: СуперОмск

Министры правительства Омской области будут наставниками для сирот

Члены регионального кабинета министров станут участниками проекта «Наставники: не рядом, а вместе!».

Министр образования Татьяна Дернова, министр экономики Оксана Фадина, министр труда и социального развития Владимир Куприянов, министр имущественных отношений Борис Смольников, министр финансов Вадим Чеченко и министр культуры Юрий Трофимов стали участниками проекта «Наставники: не рядом, а вместе!». Каждый из них будет наставником для ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Наставники проведут со своими подопечными шесть встреч, на которых будет обсуждаться жизненный путь ребенка. Министры расскажут о своей истории успеха, взлетах и падениях.

28 сентября состоится первый обучающий семинар для наставников проекта в детском доме № 4.

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