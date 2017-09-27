Министры правительства Омской области будут наставниками для сирот
Члены регионального кабинета министров станут участниками проекта «Наставники: не рядом, а вместе!».
Члены регионального кабинета министров станут участниками проекта «Наставники: не рядом, а вместе!».
Министр образования Татьяна Дернова, министр экономики Оксана Фадина, министр труда и социального развития Владимир Куприянов, министр имущественных отношений Борис Смольников, министр финансов Вадим Чеченко и министр культуры Юрий Трофимов стали участниками проекта «Наставники: не рядом, а вместе!». Каждый из них будет наставником для ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Наставники проведут со своими подопечными шесть встреч, на которых будет обсуждаться жизненный путь ребенка. Министры расскажут о своей истории успеха, взлетах и падениях.
28 сентября состоится первый обучающий семинар для наставников проекта в детском доме № 4.