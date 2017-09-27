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13:13 (мск), источник: Uzdaily.uz

Патриарх Кирилл совершит визит в Узбекистан

С 29 сентября по 2 октября 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе визита в Узбекистан Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Он также ознакомится с развитием епархиальной жизни в Узбекистане.

1 октября Патриарх Кирилл совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте.

Патриарх Кирилл также проведет встречи с представителями высшей государственной власти Республики Узбекистан и с руководством Духовного управления мусульман страны.

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