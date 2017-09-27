Патриарх Кирилл совершит визит в Узбекистан
С 29 сентября по 2 октября 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии.
С 29 сентября по 2 октября 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии.
В ходе визита в Узбекистан Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Он также ознакомится с развитием епархиальной жизни в Узбекистане.
1 октября Патриарх Кирилл совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Патриарх Кирилл также проведет встречи с представителями высшей государственной власти Республики Узбекистан и с руководством Духовного управления мусульман страны.