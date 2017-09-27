В правительстве Узбекистана опровергли слухи о привлечении американских лоббистов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан не прибегал к помощи
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан не прибегал к помощи
По его словам, не было никакой необходимости привлекать лоббистов для успешного проведения
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По его итогам подписан солидный пакет документов на общую сумму $2,6 млрд, предусматривающих реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями General Electric и Honeywell, машиностроении — с CNH Industrial, John Deere и Caterpillar, электротехнической сфере — с OSI Systems и Lutron, в гражданской авиации — с компанией Boeing и другие.