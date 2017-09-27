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13:15 (мск), источник: Podrobno.uz

В правительстве Узбекистана опровергли слухи о привлечении американских лоббистов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан не прибегал к помощи каких-либо лоббистов для усиления представительства узбекского-американского бизнес-форума, который состоялся 20 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Джамшид Кучкаров.

Источник: Podrobno.uz

По его словам, не было никакой необходимости привлекать лоббистов для успешного проведения бизнес-форума. Мероприятие прошло в рамках визита президента Узбекистан Шавката Мирзиёева в США.

«О каком-то лоббизме, в моем понимании, классическом понимании, пока нет необходимости. Это слово всегда вызывает улыбку, но я должен сказать, что здесь ничего плохого нет, это достаточно нормальная, с юридической точки зрения законная, организация защиты и продвижения интересов той или иной стороной. Мы пока что этим не пользуемся», — отметил Кучкаров.

Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев на днях заявил, что данный форум стал самым успешным за всю историю двусторонних отношений. В нем приняли участие более 100 руководителей ведущих компаний США.

По его итогам подписан солидный пакет документов на общую сумму $2,6 млрд, предусматривающих реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями General Electric и Honeywell, машиностроении — с CNH Industrial, John Deere и Caterpillar, электротехнической сфере — с OSI Systems и Lutron, в гражданской авиации — с компанией Boeing и другие.

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