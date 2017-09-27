В правительстве Узбекистана опровергли слухи о привлечении американских лоббистов

Источник: Podrobno.uz

По его словам, не было никакой необходимости привлекать лоббистов для успешного проведения бизнес-форума. Мероприятие прошло в рамках визита президента Узбекистан Шавката Мирзиёева в США.

«О каком-то лоббизме, в моем понимании, классическом понимании, пока нет необходимости. Это слово всегда вызывает улыбку, но я должен сказать, что здесь ничего плохого нет, это достаточно нормальная, с юридической точки зрения законная, организация защиты и продвижения интересов той или иной стороной. Мы пока что этим не пользуемся», — отметил Кучкаров.

Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев на днях заявил, что данный форум стал самым успешным за всю историю двусторонних отношений. В нем приняли участие более 100 руководителей ведущих компаний США.