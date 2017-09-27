Челябинск защитил парки, скверы и исторический центр от застройки

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Приняты поправки в правила землепользования и застройки, исключающие бесконтрольное строительство в парках, скверах и в историческом центре Челябинска. Однако точечная застройка в пределах городского округа продолжится, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нововведения, принятые депутатами на очередной, 33-й сессии Челябинской гордумы, позволят сохранить места отдыха горожан. Изменения коснулись градостроительного регламента, который депутаты попытались привести в соответствие с Градостроительным кодексом России, в части установления предельных размеров земельных участков, этажности или высотности зданий и сооружений и предельного процента застройки в пределах одного земельного участка.

«Принятые поправки помогут исключить бесконтрольную застройку нашего города. Они дадут Управлению архитектуры реальные рычаги для работы с застройщиками, для контроля за высотностью и размером планируемых строений, особенно в зонах исторической застройки. Также очень важно отметить, что мы внесли в град. регламент новую зону — “1.0 Зона зеленых насаждений”. На территориях, попадающих под это зонирование, будет запрещено любое капитальное строительство, только тропиночные сети и лавочки. Таким образом, мы сможем раз и навсегда защитить наши парки и скверы от уплотнительной застройки», — сообщил председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.

Отметим, острой темой в мегаполисе остаётся проблема точечной уплотнительной застройки. Во многих местах на площадках, как правило внутри дворов либо около них, осваиваются небольшие пятачки земли, что вызывает бурю возмущения у жителей рядом расположенных домов. Строительство выгодно, так как существенно упрощает подключение к инженерным коммуникациям, но крайне негативно воспринимается жителями.

При этом стимулирование точечной застройки обеспечили сами депутаты. Так, 21 июня 2017 года на комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы было обсуждено техническое задание на разработку проекта Генплана Челябинска.

На заседании депутаты решили, что «расширение границ города не совсем целесообразно, поскольку возведение микрорайонов на окраинах городского округа повлечет за собой прокладывание дополнительных коммуникаций, а также создание дополнительной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник, транспортных маршрутов». Более эффективным направлением развития мегаполиса избранники посчитали снос ветхих старых домов в центре города и строительство нового жилья на освободившейся территории.