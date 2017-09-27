Даурен Абаев разъяснил нормы о семейной тайне и запрете на анонимность
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев продолжает разъяснять нормы законопроекта, которые вызвали наибольшую дискуссию среди журналистов.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев продолжает разъяснять нормы законопроекта, которые вызвали наибольшую дискуссию среди журналистов.
Видеоролик опубликован на странице министра в Facebook, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Один из пунктов — обязанность журналистов получать согласие на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн.
«Ряд представителей средств массовой информации утверждают, что данная поправка ставит крест на проведении журналистских расследований. Мол, те же коррупционные расследования предполагают раскрытие коммерческой и банковской тайн. Эти утверждения стереотипны и в корне неверны. Давайте разберем по порядку. Начнем с того, что государство заинтересовано в развитии “четвертой власти”, которая помогает в борьбе с различными проявлениями безнравственности и беззакония. Как это соотносится с внедряемой нормой? Дело в том, что понятия банковской, коммерческой, врачебной, семейной и личной тайн уже описаны в других законодательных актах. Все перечисленные тайны разглашать нельзя, а значит, и публиковать в СМИ без разрешения.
По его словам, чиновники не смогут под видом семейной тайны скрывать свои нетрудовые доходы.
«Семейная тайна — это тайна усыновления, и к финансам она никакого отношения не имеет. Приведу такой пример: многие из вас помнят новостные выпуски о том, как в Жамбылской области семья нашла в уличном туалете новорожденную девочку. Они ее спасли, а позже захотели удочерить. Событие получило широкую огласку, а потенциальных родителей стали неоднократно показывать на телевизионных экранах. Семья подала заявку на удочерение, но суд им отказал. Вы спросите почему? Давайте представим: они ее
«Давайте вспомним прошлогодний теракт в Алматы, когда в городе орудовал
Разъяснил он и увеличение сроков ответа государственными органами на запрос СМИ до 15 дней. По словам Даурена Абаева, за последние годы число запросов увеличилось в десятки раз.
«В экстренных случаях правило “золотого часа” для госорганов никто не отменял, и порядок реагирования четко прописан внутренними регламентами. Более того, мы сокращаем с 3 до 2 дней срок предоставление ответа на запрос, касающийся официальных сообщений. То есть если у журналиста возникли вопросы по поводу заявлений госорганов, то последние обязаны предоставить информацию в течение двух дней», — пояснил министр.
«Некоторые пользователи считают, что анонимность позволяет оскорблять на национальной почве, подстрекать к насилию, дезинформировать граждан и так далее. Что будет если незнакомые люди на улице начнут друг друга оскорблять и разжигать конфликты на разных почвах? Мы считаем, что пользователи интернета тоже должны нести ответственность за свои слова. Это требование станет своеобразным внутренним фильтром, тем более чисто технически