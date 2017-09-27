Даурен Абаев разъяснил нормы о семейной тайне и запрете на анонимность

Видеоролик опубликован на странице министра в Facebook, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Один из пунктов — обязанность журналистов получать согласие на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн.

«Ряд представителей средств массовой информации утверждают, что данная поправка ставит крест на проведении журналистских расследований. Мол, те же коррупционные расследования предполагают раскрытие коммерческой и банковской тайн. Эти утверждения стереотипны и в корне неверны. Давайте разберем по порядку. Начнем с того, что государство заинтересовано в развитии “четвертой власти”, которая помогает в борьбе с различными проявлениями безнравственности и беззакония. Как это соотносится с внедряемой нормой? Дело в том, что понятия банковской, коммерческой, врачебной, семейной и личной тайн уже описаны в других законодательных актах. Все перечисленные тайны разглашать нельзя, а значит, и публиковать в СМИ без разрешения. По-моему, это логично. Эти виды тайн защищены законами в большинстве стран мира. Мы не намерены запрещать журналистам публиковать материалы о наличии дорогих авто или недвижимости у тех или иных чиновников. Это никак не подпадает под все вышеперечисленные тайны. А уж неподобающее поведение чиновников или их родственников — тем более», — пояснил министр.

По его словам, чиновники не смогут под видом семейной тайны скрывать свои нетрудовые доходы.

«Семейная тайна — это тайна усыновления, и к финансам она никакого отношения не имеет. Приведу такой пример: многие из вас помнят новостные выпуски о том, как в Жамбылской области семья нашла в уличном туалете новорожденную девочку. Они ее спасли, а позже захотели удочерить. Событие получило широкую огласку, а потенциальных родителей стали неоднократно показывать на телевизионных экранах. Семья подала заявку на удочерение, но суд им отказал. Вы спросите почему? Давайте представим: они ее все-таки удочерили, проходит время, девочка подрастет, и недоброжелатели, узнав лица родителей, расскажут ей, что она найдена в туалете. Скорее всего, в школе или во дворе начнут дразнить. Ужасно для психики ребенка. Именно по этой причине суд отказал им в выдаче ребенка», — привел пример семейной тайны Даурен Абаев.

Еще одна спорная норма — введение понятия «журналистская этика». Министр ответил, что принципы журналистской этики — объективность, законность, достоверность, уважение частной жизни, чести и достоинства граждан.

«Давайте вспомним прошлогодний теракт в Алматы, когда в городе орудовал террорист-одиночка. В считаные минуты после начала преступления поползло огромное количество слухов. Некоторые СМИ поддались этим слухам и опубликовали непроверенную информацию, спровоцировав панику. Силовикам пришлось бросить значительные силы на проверку информации, чтобы позже дать опровержение слухам. Это служит наглядным примером непрофессионального подхода. Уверен, принципы журналистской этики послужат ориентиром для всей отрасли», — прокомментировал Даурен Абаев.

Разъяснил он и увеличение сроков ответа государственными органами на запрос СМИ до 15 дней. По словам Даурена Абаева, за последние годы число запросов увеличилось в десятки раз. Из-за ограниченного времени (3 дня) госорганы дают журналистам формальные ответы. Поэтому предлагается продлить время для ответов до 15 дней. Однако это не касается предоставления срочных ответов на резонансные вопросы.

«В экстренных случаях правило “золотого часа” для госорганов никто не отменял, и порядок реагирования четко прописан внутренними регламентами. Более того, мы сокращаем с 3 до 2 дней срок предоставление ответа на запрос, касающийся официальных сообщений. То есть если у журналиста возникли вопросы по поводу заявлений госорганов, то последние обязаны предоставить информацию в течение двух дней», — пояснил министр.

Даурен Абаев объяснил и необходимость запрета на анонимность. Казахстанские интернет-издания должны будут идентифицировать комментаторов.