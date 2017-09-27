Валерий Шанцев даст свою оценку ситуации после отставки в прямом эфире телекомпании «Волга»
Как сообщатся на официальном сайте ТК «Волга», для оценок работы бывшего главы региона, а также пожеланий открыта «горячая линия».
Как сообщатся на официальном сайте ТК «Волга», для оценок работы бывшего главы региона, а также пожеланий открыта «горячая линия».
«Горячая линия» телекомпании «Волга» по телефону 200−30−03 работает с 13:00 до 14:00 и во время прямого эфира программы «Валерий Шанцев: о главном» с 18:00 до 18:30.
Без ограничений по времени свои вопросы и пожелания можно также написать и в электронном виде.
Программа «Валерий Шанцев: о главном» выйдет в прямой эфир в 18:30.
Напомним, что 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева по собственному желанию и назначил врио главы региона Глеба Никитина. .