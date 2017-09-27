Валерий Шанцев даст свою оценку ситуации после отставки в прямом эфире телекомпании «Волга»

Источник: РИА "Новости"

«Горячая линия» телекомпании «Волга» по телефону 200−30−03 работает с 13:00 до 14:00 и во время прямого эфира программы «Валерий Шанцев: о главном» с 18:00 до 18:30.

Без ограничений по времени свои вопросы и пожелания можно также написать и в электронном виде.

Программа «Валерий Шанцев: о главном» выйдет в прямой эфир в 18:30.