Фролов напомнил Корбуту о совместной работе над бюджетом Омска

В администрации города выразили готовность на совместную работу с шестым созывом Омского городского Совета. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов поздравил с избранием председателя муниципального представительного органа Владимира Корбута.

«Уже в ближайшее время мы совместно с депутатами будем работать над бюджетом города на 2018 год. Финансирование масштабного ремонта дорог; продолжение приведения в порядок дворовых территорий в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды; дальнейшего развития социальной инфраструктуры; благоустройство общественных пространств — все эти и многие другие вопросы возможно решить только совместными усилиями администрации города и Горсовета, который является ключевым органом управления городом», — заявил Фролов.