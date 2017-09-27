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13:54 (мск), источник: СуперОмск

Фролов напомнил Корбуту о совместной работе над бюджетом Омска

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов поздравил с избранием спикера Омского городского Совета Владимира Корбута.

В администрации города выразили готовность на совместную работу с шестым созывом Омского городского Совета. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов поздравил с избранием председателя муниципального представительного органа Владимира Корбута.

«Уже в ближайшее время мы совместно с депутатами будем работать над бюджетом города на 2018 год. Финансирование масштабного ремонта дорог; продолжение приведения в порядок дворовых территорий в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды; дальнейшего развития социальной инфраструктуры; благоустройство общественных пространств — все эти и многие другие вопросы возможно решить только совместными усилиями администрации города и Горсовета, который является ключевым органом управления городом», — заявил Фролов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на первом пленарном заседании Омского городского Совета председателем был избран начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. Его заместителями стали Юрий Тетянников и Андрей Ткачук. Ожидается, что в ближайшее время будет подписан указ президента России об увольнении Корбута со службы. Соответствующий рапорт он подал ее 6 сентября.

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