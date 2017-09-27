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14:12 (мск), источник: ЕАН

В Асбесте единороссы снова сорвали заседание гордумы

Депутаты гордумы Асбеста уже во второй раз сорвали первое заседание.

На этот раз к коммунистам присоединился один из представителей «Единой России», остальные же вновь просаботировали мероприятие, сообщает у себя на странице в соцсети член КПРФ Наталья Крылова.

По ее словам, на этот раз все были уведомлены публикацией в местной газете, кроме того, накануне депутатов обзвонили представители аппарата. Те, кто не пришли, сослались на командировки, больничные листы или просто не взяли трубку.

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«Думу должен был созвать и открыть председатель прошлой думы Белошеин. Сам он на заседание не явился, так как лечится за пределами города. Созвана дума была как положено. Опубликовано объявление в официальном печатном издании “Асбестовский рабочий”. Аппарат думы, как и последние 15 лет, обзвонил всех депутатов. В итоге на заседание пришли 11 представителей КПРФ и один справедливоросс», — пишет Крылова.

Коммунисты решили, что дума должна собраться снова уже 5 октября и созвать всех должен именно Белошеин.

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