В Асбесте единороссы снова сорвали заседание гордумы

На этот раз к коммунистам присоединился один из представителей «Единой России», остальные же вновь просаботировали мероприятие, сообщает у себя на странице в соцсети член КПРФ Наталья Крылова.

По ее словам, на этот раз все были уведомлены публикацией в местной газете, кроме того, накануне депутатов обзвонили представители аппарата. Те, кто не пришли, сослались на командировки, больничные листы или просто не взяли трубку.

«Думу должен был созвать и открыть председатель прошлой думы Белошеин. Сам он на заседание не явился, так как лечится за пределами города. Созвана дума была как положено. Опубликовано объявление в официальном печатном издании “Асбестовский рабочий”. Аппарат думы, как и последние 15 лет, обзвонил всех депутатов. В итоге на заседание пришли 11 представителей КПРФ и один справедливоросс», — пишет Крылова.