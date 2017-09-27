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14:33 (мск), источник: Om1.ru

Назаров договорился в Москве о строительстве «Омск-Федоровки»

Одна из крупных коммерческих компаний изъявила желание вложиться в этот проект. По некоторым данным, инвестиции достигнут 9 миллиардов рублей.

Как стало известно порталу Om1.ru из своих источников, сегодня, 27 сентября 2017 года, губернатор Омской области Виктор Назаров провел успешные переговоры в Москве по поводу строительства аэропорта «Омск-Федоровка». Одна из крупных коммерческих компаний, название которой пока не раскрывается, изъявила желание взяться за этот проект.

По некоторым данным, инвестиции могут достигнуть 9 млрд рублей. Информацию о возможном возобновлении строительства объекта, который омские власти не могут реализовать уже несколько лет, официально подтвердили в облправительстве.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

— Да, в Москве сегодня действительно прошли успешные переговоры. Достигнуты договоренности о достройке «Омск-Федоровки», однако подробности станут известны лишь после заключения контрактов. А для этого необходимо провести торги. Интерес к этому объекту проявляла и продолжает проявлять также фирма «Новапорт».

Напомним, в июле прессе сообщалось, что «Новапорт» собирается вложить 11 миллиардов рублей в возведение «Омск-Федоровки». Но потом оказалось, что холдинг претендует на эксплуатацию уже существующего аэропорта «Омск-Центральный».

Губернатор Виктор Назаров заявлял тогда, что продолжает вести переговоры, чтобы заинтересовать инвестора именно изрядно обветшавшим недостроем. И сейчас, видимо, достигнут компромисс.

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