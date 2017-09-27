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14:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье сокращается число социально ориентированных НКО

В 2015 году свою деятельность прекратили 54 организации, в 2016 году — 52.

В Пермском крае сокращается число социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермской гражданской палаты, на территории региона становится всё меньше общественных организаций, деятельность которых направлена на оказание помощи людям и животным, на решение социальных проблем или развитие гражданского общества в России.

По данным Пермьстата, в 2016 году в крае числилось 3029 социально ориентированных НКО, в 2015 — 3093. За 2016 год отчётность в органы государственной статистики предоставили только 1219 общественных организаций. Из числа не отчитавшихся 52 НКО прекратили свою деятельность.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Прикамья, большая часть (21,2%) социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году осуществляла свою деятельность в сфере физической культуры и спорта — 641 организация и в области образования, просвещения, науки и содействия такой деятельности — 20,1%, или 623 организации. Патриотическим, военно-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием граждан были заняты 330 организаций (10,8%).

В 2016 году отмечено снижение доходов пермских НКО почти на 8%. Годовой доход в целом составил 3056,7 млн рублей. Источниками в основном стали поступления из государственных и муниципальных бюджетов, выручка от реализации социальных услуг и товаров, пожертвования от российских НКО и гранты российских физических лиц.

Между тем, в Пермьстате обратили внимание на то, что часть общественных организаций категорически отказались отчитываться и сообщать властям какую-либо информацию о своей деятельности. Руководители НКО пояснили, что их организации созданы по своей инициативе и функционируют на свои личные средства (взносы членов, пожертвования), отчитываться за них не считают необходимым.

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