Депутаты Казгордумы досрочно прекратили полномочия Владислава Кадырова

Досрочное прекращение полномочий депутата произошло «в связи с назначением на должность государственной службы в другом регионе». Кадыров не был в числе присутствующих на сессии.

Владислав Кадыров был избран депутатом на выборах в 2015 году в Северном избирательном округе (Авиастроительный район). Депутат в рамках Казгордумы был членом двух комиссий: по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по делам молодежи, физкультуре и спорту.