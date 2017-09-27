Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
1035 лет назад погибла Грейс Келли
15:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Казгордумы досрочно прекратили полномочия Владислава Кадырова

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Депутаты Казгордумы досрочно прекратили полномочия депутата Владислава Кадырова в ходе XX сессии в исполкоме Казани.

Досрочное прекращение полномочий депутата произошло «в связи с назначением на должность государственной службы в другом регионе». Кадыров не был в числе присутствующих на сессии.

Владислав Кадыров был избран депутатом на выборах в 2015 году в Северном избирательном округе (Авиастроительный район). Депутат в рамках Казгордумы был членом двух комиссий: по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по делам молодежи, физкультуре и спорту.

Ранее, в мае 2017 года, ООО «Капитал+», гендиректором которого был Кадыров, прекратил свое существование. Известно, что он пошел на такой шаг «в связи с переходом на работу в другом регионе».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В декабре 2017 года в Татарстане закончат модернизацию 75 медучреждений
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь