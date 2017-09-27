Депутаты Казгордумы досрочно прекратили полномочия Владислава Кадырова
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Депутаты Казгордумы досрочно прекратили полномочия депутата Владислава Кадырова в ходе XX сессии в исполкоме Казани.
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Депутаты Казгордумы досрочно прекратили полномочия депутата Владислава Кадырова в ходе XX сессии в исполкоме Казани.
Досрочное прекращение полномочий депутата произошло «в связи с назначением на должность государственной службы в другом регионе». Кадыров не был в числе присутствующих на сессии.
Владислав Кадыров был избран депутатом на выборах в 2015 году в Северном избирательном округе (Авиастроительный район). Депутат в рамках Казгордумы был членом двух комиссий: по
Ранее, в мае 2017 года, ООО «Капитал+», гендиректором которого был Кадыров, прекратил свое существование. Известно, что он пошел на такой шаг «в связи с переходом на работу в другом регионе».