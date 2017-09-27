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15:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Юрия Бурлачко выдвинули кандидатом в спикеры Законодательного собрания Кубани

Вице-губернатора Краснодарского края Юрия Бурлачко предложили в качестве кандидата на пост председателя ЗСК. Об этом порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Источник: ЮГА.ру

На заседании регионального политического совета «Единая Россия» Бурлачко тайным голосованием избрали руководителем фракции в ЗСК. После его кандидатуру предложили на пост председателя кубанского парламента.

Спикера выберут на пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края 28 сентября.

Как сообщали Юга.ру, спикером Законодательного собрания Краснодарского края с 1995 года был Владимир Бекетов. Он стал кандидатом в сенаторы в Совет Федерации от ЗСК. О том, что спикером парламента может стать Бурлачко, источники сообщали еще в начале мая.

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