Юрия Бурлачко выдвинули кандидатом в спикеры Законодательного собрания Кубани

На заседании регионального политического совета «Единая Россия» Бурлачко тайным голосованием избрали руководителем фракции в ЗСК. После его кандидатуру предложили на пост председателя кубанского парламента.
Спикера выберут на пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края 28 сентября.
Как сообщали Юга.ру, спикером Законодательного собрания Краснодарского края с 1995 года был Владимир Бекетов. Он стал кандидатом в сенаторы в Совет Федерации от ЗСК. О том, что спикером парламента может стать Бурлачко, источники сообщали еще в начале мая.