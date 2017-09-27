Назарбаеву рассказали о состоянии вооруженных сил Казахстана
АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым, сообщила
АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым, сообщила
Президенту предоставили информацию о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.
Министр обороны доложил Назарбаеву об итогах
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
По информации Минобороны, в Казахстане с 12 по 21 сентября прошли
Кроме того, были отработаны наведение фронтовой и армейской авиации в ночных условиях, создание и применение боевой