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14:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаеву рассказали о состоянии вооруженных сил Казахстана

АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым, сообщила пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Президенту предоставили информацию о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Министр обороны доложил Назарбаеву об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

По информации Минобороны, в Казахстане с 12 по 21 сентября прошли оперативно-стратегические учения «Каратау-2017».

На учениях были отработаны организация управления на нескольких операционных направлениях, а также взаимодействие между видами и родами войск, десантирование личного состава со специальным оборудованием, с использованием приборов ночного видения с больших высот, с раскрытием парашютов на малых высотах.

Кроме того, были отработаны наведение фронтовой и армейской авиации в ночных условиях, создание и применение боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в составе подразделений беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и авиации. Цели учений достигнуты, нарушений мер безопасности не было.

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