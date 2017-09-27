Назарбаеву рассказали о состоянии вооруженных сил Казахстана

Президенту предоставили информацию о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Министр обороны доложил Назарбаеву об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.

По информации Минобороны, в Казахстане с 12 по 21 сентября прошли оперативно-стратегические учения «Каратау-2017».