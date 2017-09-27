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15:17 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров попросил увеличить федеральные дотации из-за высокой рождаемости в Чечне

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Высокие темпы роста рождаемости в Чечне должны учитываться при формировании бюджета, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

«Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — написал Кадыров в инстаграме.

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Такое мнение глава Чечни высказал на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. «Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь», — сообщил Кадыров.

На встрече также обсуждалось развитие реального сектора экономики, создание условий для максимальной загрузки производственных мощностей и строительство новых предприятий, способных выпускать продукцию, востребованную на региональном рынке и за его пределами.

«При этом обсудили механизм реализации обязательств федерального и республиканского правительств в обеспечении поступлений в бюджет за счет роста налогооблагаемой базы», — написал глава Чечни.

Во встрече принимал участие председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдельгериев.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Николай Васильевич
Сколько можно, содержать их?
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