Кадыров попросил увеличить федеральные дотации из-за высокой рождаемости в Чечне
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Высокие темпы роста рождаемости в Чечне должны учитываться при формировании бюджета, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Высокие темпы роста рождаемости в Чечне должны учитываться при формировании бюджета, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — написал Кадыров в инстаграме.
Такое мнение глава Чечни высказал на встрече с
На встрече также обсуждалось развитие реального сектора экономики, создание условий для максимальной загрузки производственных мощностей и строительство новых предприятий, способных выпускать продукцию, востребованную на региональном рынке и за его пределами.
«При этом обсудили механизм реализации обязательств федерального и республиканского правительств в обеспечении поступлений в бюджет за счет роста налогооблагаемой базы», — написал глава Чечни.
Во встрече принимал участие председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдельгериев.