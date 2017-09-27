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15:07 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров подпишет в Уфе договор на 200 миллиардов рублей

В настоящий момент глава Омской области находится в Москве, но завтра планирует принять участие в принимает участие в международном форуме.

Правительство Омской области сообщает о том, губернатор Виктор Назаров запланировал 28 сентября 2017 года целый ряд встреч в Уфе в рамках начинающегося там международного Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

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Планируется также посещение нефтехимических предприятий Башкирии и переговоры о продвижении омских компаний на зарубежных рынках. Кроме того, запланирована также встреча с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым, в ходе которой планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в области развития нефтехимических кластеров.

Правительство Омской области:

 — Это долгосрочные соглашения по реализации инвестиционных проектов, расчитанное на 20 лет. По предварительным оценкам, их капиталоемкость достигает 200 млрд рублей.

Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в 2001 году, а в торгово-экономический блок БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Ранее в прессе сообщалось, что председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский вкладывается в развитие нового кластера в Башкирии по глубокой переработке нефтехимического сырья и выпуску импортозамещающей продукции. Заявления были сделаны в ходе Первого национального форума «Импортозамещение-2017» в Москве, на котром присутствовал премьер Дмитрий Медведев.

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