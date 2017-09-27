Губернатор Назаров подпишет в Уфе договор на 200 миллиардов рублей

Правительство Омской области сообщает о том, губернатор Виктор Назаров запланировал 28 сентября 2017 года целый ряд встреч в Уфе в рамках начинающегося там международного Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

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Планируется также посещение нефтехимических предприятий Башкирии и переговоры о продвижении омских компаний на зарубежных рынках. Кроме того, запланирована также встреча с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым, в ходе которой планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в области развития нефтехимических кластеров.

Правительство Омской области:

— Это долгосрочные соглашения по реализации инвестиционных проектов, расчитанное на 20 лет. По предварительным оценкам, их капиталоемкость достигает 200 млрд рублей.