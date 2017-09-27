На границе Крыма и Украины хотят установить 50-километровый забор
В Крыму на границе с Украиной хотят построить забор высотой два метра и протяженностью 50 километров.
В Крыму на границе с Украиной хотят построить забор высотой два метра и протяженностью 50 километров.
Погрануправление объявило конкурс на поставку и монтаж заграждения. На его строительство из федерального бюджета России планируют потратить почти четыре миллиона долларов.
Тендер намечен на 16 октября, а завершить установку забора планируют к концу декабря.