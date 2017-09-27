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18:46 (мск), источник: Ведомости

СПЧ обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подал обращение в прокуратуру из-за сообщений о запахе горящего мусора в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В сообщении указывается, что СПЧ обеспокоен жалобами москвичей на ухудшение экологической ситуации в связи с незаконным сжиганием мусора и «вызванной этими процессами вони, которая ощущается в районах Раменки, Очаковское, Фили-Давыдково, Некрасовка, Капотня, Кожухово, а также в некоторых городах вблизи Москвы».

На загрязнение воздуха жаловались жители Западного административного округа и юго-востока Москвы.

«Через месяц после спешного закрытия “Кучино” жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора», — указывается в сообщении.

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