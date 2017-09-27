СПЧ обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подал обращение в прокуратуру
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подал обращение в прокуратуру
В сообщении указывается, что СПЧ обеспокоен жалобами москвичей на ухудшение экологической ситуации в связи с незаконным сжиганием мусора и «вызванной этими процессами вони, которая ощущается в районах Раменки, Очаковское,
«Через месяц после спешного закрытия “Кучино” жители районов