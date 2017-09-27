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14:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области сократят число многофункциональных центров

В районах Омской области вместо 32 бюджетных учреждений останется десять.

Губернатор Омской области Виктор Назаров 26 сентября подписал распоряжение № 164-рп «О совершенствовании деятельности отдельных бюджетных учреждений Омской области — многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Документ предполагает реорганизацию 32 многофункциональных центров в районных центрах. Вместо них останется 10 бюджетных учреждений с филиалами в райцентрах.

Так МФЦ Тевризского и Усть-Ишимского районов присоединяются к МФЦ Знаменского района. Отметим, что в Кормиловском районе бюджетное учреждение будет проходить через процедуру ликвидации. Министерство труда и социального развития Омской области будет следить за сохранением трудовых прав сотрудников реорганизуемых и ликвидируемых бюджетных учреждений.

Функции контроля за исполнением распоряжения возложены на заместителя губернатора Андрея Стороженко.

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