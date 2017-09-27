В Омской области сократят число многофункциональных центров
В районах Омской области вместо 32 бюджетных учреждений останется десять.
В районах Омской области вместо 32 бюджетных учреждений останется десять.
Губернатор Омской области Виктор Назаров 26 сентября подписал распоряжение № 164-рп «О совершенствовании деятельности отдельных бюджетных учреждений Омской области — многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Документ предполагает реорганизацию 32 многофункциональных центров в районных центрах. Вместо них останется 10 бюджетных учреждений с филиалами в райцентрах.
Так МФЦ Тевризского и
Функции контроля за исполнением распоряжения возложены на заместителя губернатора Андрея Стороженко.