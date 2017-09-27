Додон о том, обсуждал ли он с Путиным вывод российских войск
Политическое решение конфликта в Приднестровье есть, и его можно определить в ближайшее время, убежден президент Игорь Додон, сообщает Noi.md.
Политическое решение конфликта в Приднестровье есть, и его можно определить в ближайшее время, убежден президент Игорь Додон, сообщает Noi.md.
На вопрос, обсуждался ли в ходе пяти встреч с кремлевским лидером Владимиром Путиным вопрос о пребывании российских войск в приднестровском регионе, президент ответил утвердительно.
«Естественно, мы обсудили и проблему размещения, и миротворческую миссию, наряду с политическим решением приднестровского конфликта, которое я считаю реальным. Думаю, что это может стать элементом общей повестки дня
«Я считаю, что наши коллеги, партнеры из Российской Федерации, очень хорошо понимают динамику и каким будет решение. И я думаю, мы найдем здесь общий знаменатель».
Что касается просьбы
«В принципе, в течение последних восьми лет ежегодно на разных уровнях: министр иностранных дел, президент страны,