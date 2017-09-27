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15:14 (мск), источник: Noi.md

Додон о том, обсуждал ли он с Путиным вывод российских войск

Политическое решение конфликта в Приднестровье есть, и его можно определить в ближайшее время, убежден президент Игорь Додон, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

На вопрос, обсуждался ли в ходе пяти встреч с кремлевским лидером Владимиром Путиным вопрос о пребывании российских войск в приднестровском регионе, президент ответил утвердительно.

«Естественно, мы обсудили и проблему размещения, и миротворческую миссию, наряду с политическим решением приднестровского конфликта, которое я считаю реальным. Думаю, что это может стать элементом общей повестки дня нового-старого руководства Российской Федерации и Германии в ближайшее время. Возможно, после выборов 18 марта. И я думаю, что это может быть решением и примером успеха между Европейским Союзом и Российской Федерацией в решении приднестровской проблемы. Очевидно, как только будет найдено политическое решение, армия уйдет оттуда. Мы нейтральное государство. И одним из ключевых элементов нейтралитета является то, что на нашей территории не должно быть армии, солдат, оружия других государств», -прокомментировал Додон в интервью «Свободной Европе».

Глава государства не стал говорить о том, как отреагировал Владимир Путин, когда был затронут вопрос о российских войсках, но отметил, что «российские партнеры очень хорошо понимают динамику приднестровского вопроса».

«Я считаю, что наши коллеги, партнеры из Российской Федерации, очень хорошо понимают динамику и каким будет решение. И я думаю, мы найдем здесь общий знаменатель».

Что касается просьбы премьер-министра Павла Филипа в минувшую пятницу на Генеральной Ассамблее ООН об эвакуации российских войск из Приднестровья, Додон назвал ее пиар-акцией.

«В принципе, в течение последних восьми лет ежегодно на разных уровнях: министр иностранных дел, президент страны, премьер-министры — всегда говорили об этом с трибуны Организации Объединенных Наций. Заявили еще раз. Я думаю, что это пиар-кампания в контексте геополитической борьбы между Россией и Соединенными Штатами и попытка снова получить дополнительную геополитическую поддержку для этого правительства, которое не пользуется поддержкой внутри страны», — прокомментировал глава государства.

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