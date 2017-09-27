Губернатор Петербурга объяснил, почему митинг заменили на крестный ход

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="fabcf90d-c6d7-489f-bb82-2195ca3e9634" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

27 сентября стали известны причины отмены митинга 12 сентября в Петербурге.

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Георгий Полтавченко напомнил, что проведение публичных мероприятий на главной петербургской улице запрещено в рамках закона о митингах.

Исключение делается лишь для религиозных обрядов и культурно-массовых мероприятий, городского значения. Сообщает «Фонтанка. Ру» .

В ответе на вопрос Бориса Вишневского о правомерности крестного хода, Полтавченко сказал, что епархия подала заявку и действовала в соответствии с действующим федеральным законом. С этим заявлением депутат Законодательного собрания Вишневский категорически не согласен.