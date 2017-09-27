Губернатор Петербурга объяснил, почему митинг заменили на крестный ход
Полтавченко напомнил, что проведение публичных мероприятий на Невском проспекте запрещено в рамках закона о митингах.
Полтавченко напомнил, что проведение публичных мероприятий на Невском проспекте запрещено в рамках закона о митингах.
27 сентября стали известны причины отмены митинга 12 сентября в Петербурге.
Георгий Полтавченко напомнил, что проведение публичных мероприятий на главной петербургской улице запрещено в рамках закона о митингах.
В ответе на вопрос Бориса Вишневского о правомерности крестного хода, Полтавченко сказал, что епархия подала заявку и действовала в соответствии с действующим федеральным законом. С этим заявлением депутат Законодательного собрания Вишневский категорически не согласен.
Напомним, что 12 сентября по Невскому прошел крестный ход в честь принесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Петербург из Владимира.