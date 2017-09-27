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16:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга объяснил, почему митинг заменили на крестный ход

Полтавченко напомнил, что проведение публичных мероприятий на Невском проспекте запрещено в рамках закона о митингах.

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27 сентября стали известны причины отмены митинга 12 сентября в Петербурге.

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Георгий Полтавченко напомнил, что проведение публичных мероприятий на главной петербургской улице запрещено в рамках закона о митингах.

Исключение делается лишь для религиозных обрядов и культурно-массовых мероприятий, городского значения. Сообщает «Фонтанка. Ру» .

В ответе на вопрос Бориса Вишневского о правомерности крестного хода, Полтавченко сказал, что епархия подала заявку и действовала в соответствии с действующим федеральным законом. С этим заявлением депутат Законодательного собрания Вишневский категорически не согласен.

Напомним, что 12 сентября по Невскому прошел крестный ход в честь принесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Петербург из Владимира.

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