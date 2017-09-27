Кадровые перестановки произошли в молдавском кабмине
Правительство Молдовы одобрило перестановки: в кабмине республики появилось новое имя — о ком речь.
Правительство Молдовы одобрило перестановки: в кабмине республики появилось новое имя — о ком речь.
КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Члены кабмина Молдовы в рамках заседания в среду утвердили Олега Ротаря на посту правительственном представителе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
«Он был отобран по результатам публичного конкурса. Соответствует всем требованиям к этой кандидатуре», — заявил
Правительственный представитель сотрудничает с органами публичной власти и другими юридическими лицами публичного или частного права.
Органы публичной власти и другие юридические лица публичного или частного права обязаны направлять Правительственному представителю в установленные им сроки запрашиваемые документы, данные и информацию.
Правительственный представитель обязан соблюдать конфиденциальность документов, данных и информации в соответствии с законом. Правительственному представителю не могут быть переданы документы, данные и информация, касающиеся нарушения права на частную жизнь.