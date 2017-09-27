В Самаре решили повременить со смягчением антиалкогольного закона

— Я, как председатель, имею право перенести решение вопроса. Это связано с тем, что есть вопросы, которые противоречат мнениям депутатов. У некоторых неоднозначные позиции. Значит, нужно будет еще раз к этому вопросу вернуться. Нам необходимо разобраться, посмотреть, рассчитать экономику и понять, что даст нам снятие тех или иных запретов. Мы еще раз внимательно просчитаем все возможные варианты и примем решение совместно с новым губернатором, — сказал председатель думы Виктор Сазонов.