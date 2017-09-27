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16:17 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре решили повременить со смягчением антиалкогольного закона

Сегодня, 27 сентября, Самарская губернская дума должна была рассмотреть поправки о смягчении регионального антиалкогольного закона, однако вопрос убрали с повестки.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение связано с возникшими в рядах депутатов разногласий, пишет 63.ru.

— Я, как председатель, имею право перенести решение вопроса. Это связано с тем, что есть вопросы, которые противоречат мнениям депутатов. У некоторых неоднозначные позиции. Значит, нужно будет еще раз к этому вопросу вернуться. Нам необходимо разобраться, посмотреть, рассчитать экономику и понять, что даст нам снятие тех или иных запретов. Мы еще раз внимательно просчитаем все возможные варианты и примем решение совместно с новым губернатором, — сказал председатель думы Виктор Сазонов.

К обсуждению законопроекта депутаты планируют вернуться в октябре.

Напомним, ранее было предложено разрешить продавать алкоголь в День студентов (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). Кроме того, поправки предусматривают сокращение времени ночного запрета. Сейчас алкоголь нельзя продавать с 22:00 до 10:00, если поправки примут, то ограничение будет действовать с 23:00 до 8:00.

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