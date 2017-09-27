Наталья Поклонская поддержала обращение жительницы Сатки, пожаловавшейся в УФАС на рекламу фильма «Матильда»

Источник: РИА "Новости"

По словам парламентария, даже «в трейлере фильма и его рекламе уже идут недостоверные факты», передает корреспондент Накануне.RU.

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«Любимая фраза защитников фильма: “как можно судить о фильме, если его не видел”. А я отвечу, даже в трейлере фильма и его рекламе уже идут недостоверные факты, которые могут нарушать требования рекламного законодательства, что подтверждается жалобой в Челябинское управление ФАС. Уже начата проверка», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По словам депутата, аналогичным образом уже отреагировал и внес предостережение прокатчикам прокурор в Симферополе.

«Я думаю, эти недостовренности видят не только жители Челябинска и прокуроры в Крыму, принципиально реагирующие на нарушения закона даже с учетом того, что потом за такую позицию претерпевают определенные подлости. Теперь люди знают, как им действовать и куда обращаться», — подчеркнул она.