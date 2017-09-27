Кардиналы и епископы из Европы начали прибывать в Минск

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Участники заседания Совета епископских конференций Европы уже начали прибывать в Минск.

Совет епископских конференций является наиболее влиятельной католической организацией в европейском регионе, в Беларуси ранее никогда не проходили католические форумы такого уровня.

«Уже прибыли первые участники форума. Идет размещение в гостинице. Все основные мероприятия начнутся 28 сентября», — сообщили Sputnik в Минском архикафедральном костеле.

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Там также сообщили, что сегодня вечером в костеле пройдет богослужение, в котором примут участие несколько епископов из Европы.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой Римско-католическую церковь в Беларуси, заседание Совета завершится 1 октября.

По словам собеседников агентства, в первый день работы форума планируется встреча европейских кардиналов и епископов с высшим руководством страны. Также в этот день в Минской городской ратуше пойдет первая сессия, в котором примут участие вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел, Апостольский нунций Гарбар Пинтер, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.