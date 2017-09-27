Дмитрий Азаров: «Поиском врагов в Самарской области занимались регулярно. Я никогда врагов не искал, я искал только друзей»

Источник: РИА "Новости"

В частности, были учтены дополнительные 2,7 млрд рублей федеральных средств и внесены изменения в областной закон «О жилище» и закон «О социальной поддержки населения», заслушана информация о ходе проведении уборочных работ.

«Считаю крайне важным участие в заседаниях Самарской губернской думы. Это не только уважение к народным избранникам, это и уважение, в первую очередь, к людям, которые отдали свои голоса за депутатов. Я обещаю, что будут планировать свой рабочий день таким образом, чтобы принимать участие в пленарных заседаниях», — сразу после заседания сказал журналистам Дмитрий Азаров.

Он поделился и своими впечатлениями от работы областных парламентариев. «Работа на заседании велась в конструктивной обстановке: содержательные вопросы, содержательные обсуждения. Меня это очень порадовало, я становился свидетелем, когда желание продемонстрировать себя, желание уйти от сути в популизм, мешало конструктивной работе не только думы, но и взаимодействию думы и органов власти», — сказал глава региона и добавил, что те традиции, которые сложились в губдуме, способствуют эффективной работе во благо жителей Самарской области.

Врио губернатора подчеркнул, что во время своей работы в Совете Федерации он находился в тесном контакте с председателем губдумы Виктором Сазоновым и депутатами.

Комментируя принятые законопроекты, Дмитрий Азаров особое внимание обратил на принятые поправки в областной бюджет.

Дополнительные средства будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для Самары. Об этом объекте жители области мечтают уже не один десяток лет. С получением дополнительного финансирования работы по строительству будут вестись в ускоренном режиме. Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров рассказал журналистам и о своих принципах при формировании управленческой команды. Напомним, в настоящий момент все министры областного правительства находятся в статусе исполняющих обязанности. «Мои принципы по формированию управленческой команды региона, именно региона, а не моей, хорошо известны. Это профессионализм, полная самоотдача в работе, стремление добиваться конкретных результатов. Мне нужен результат, его мы будем ставить во главу угла. На этих принципах пройдет и обновление команды. Обновлению команды будет предшествовать анализ деятельности конкретного министерства, конкретных направлений», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что говорить о конкретных фамилиях преждевременно, но не исключил возможности, что работать в Самарской области станут и выходцы из других регионов страны.

«Президент на встрече с избранными главами регионами поставил задачу — замещение должностей на государственном или муниципальном уровне должно проходить в условиях открытого конкурса», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрию Азарову был задан вопрос и о реформе местного самоуправления. «Суетиться в таких вопросах не нужно. Необходимо проанализировать сложившуюся практику местного самоуправления. Прошел очень небольшой период времени работы муниципалитетов в новых условиях. Если механизм работает, он понятен людям, то я не склонен менять его в кратчайшие сроки», — сказал врио губернатора.