Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крикнувший «Слава Украине» актер лишился роли в русском сериале
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Припять до катастрофы: как выглядел передовой город СССР
Синоптики предупредили о заморозках в выходные
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12Взрыв военных складов под Винницей
17:04 (мск), источник: РБК

Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией

Президент Владимир Путин своим указом сменил начальника управления президента по противодействию коррупции. Вместо Олега Плохого ведомство возглавил Андрей Чоботов, долгие годы работавший вместе с Сергеем Ивановым

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава управления по противодействию коррупции Олег Плохой теперь станет первым заместителем министра юстиции.

Его место в соответствии с президентским указом займет Андрей Чоботов.

​Управление по противодействию коррупции при администрации президента России было создано в декабре 2013 г. Тогда же его возглавил уроженец Киева, выпускник Высшей школы КГБ СССР Олег Плохой.

Андрей Чоботов также начинал карьеру в КГБ. В 1999 году он перешел на работу в Совет безопасности России, а затем и в Министерство обороны. В 2004 г. он возглавил аппарат военного ведомства, которое тогда возглавлял Сергей Иванов.

Министерство обороны Чоботов покинул в 2008 году, когда ведомство возглавил Анатолий Сердюков. Тогда он ушел в Военно-промышленную комиссию, главой которой был Сергей Иванов.

В 2012 году Чоботов по указу президента покинул Военно-промышленную комиссию и перешел работать в секретариат руководителя администрации президента Сергея Иванова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Путин объявил минтранспорта о неполном служебном соответствии
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь