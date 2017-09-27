Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава управления по противодействию коррупции Олег Плохой теперь станет первым заместителем министра юстиции.

Его место в соответствии с президентским указом займет Андрей Чоботов.

​Управление по противодействию коррупции при администрации президента России было создано в декабре 2013 г. Тогда же его возглавил уроженец Киева, выпускник Высшей школы КГБ СССР Олег Плохой.

Андрей Чоботов также начинал карьеру в КГБ. В 1999 году он перешел на работу в Совет безопасности России, а затем и в Министерство обороны. В 2004 г. он возглавил аппарат военного ведомства, которое тогда возглавлял Сергей Иванов.

Министерство обороны Чоботов покинул в 2008 году, когда ведомство возглавил Анатолий Сердюков. Тогда он ушел в Военно-промышленную комиссию, главой которой был Сергей Иванов.