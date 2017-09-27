Путин объявил министру транспорта Соколову о неполном служебном соответствии

«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, Вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю Вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал Путин на встрече с членами правительства.