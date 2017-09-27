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17:07 (мск), источник: Интерфакс

Путин объявил министру транспорта Соколову о неполном служебном соответствии

Вице-премьера Дворковича он упрекнул в недостаточном внимании к транспортной отрасли.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, Вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю Вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал Путин на встрече с членами правительства.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Андрей Титов
Погрозили пальчиком.
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