Вице-премьер Крыма назвал доклад ООН о правах человека в республике основанным на домыслах
Составители доклада руководствовались данными «украинских националистических властей», считает Георгий Мурадов.
Составители доклада руководствовались данными «украинских националистических властей», считает Георгий Мурадов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/.
В докладе управления, опубликованном 25 сентября, говорится о «задокументированных серьезных нарушениях прав человека в Крыму», утверждается, что они затронули представителей различных этнических групп, однако «главной мишенью» стали крымские татары. Составители доклада отмечают, что власти РФ «не смогли эффективно расследовать большинство утверждений о нарушениях прав человека».
«Данное управление руководствуется не принципами устава ООН, а тем, что им предоставляет одна сторона, распространяя необоснованные домыслы и вымыслы о ситуации в Крыму. Речь идет об украинских националистических властях», — сказал Мурадов на
По его словам, представленный доклад, «вновь показывает одну принципиальную вещь». «По сути, дискредитируется этот орган ООН, так как предоставляются сведения, не полученные непосредственно из Республики Крым, а “фейки”, которые распространяются нашими оппонентами. Они являются повторением лживых обвинений уже на протяжении нескольких лет», — подчеркнул
Он отметил, что власти Крыма будут настаивать на объективных оценках ситуации на полуострове. «Должен быть дан объективный анализ ситуации в Крыму, которая у нас спокойная, в том числе и в межнациональной сфере. Мы будем на этом настаивать», — подчеркнул Мурадов.