В Приднестровье депутаты вступились за молодых специалистов
В Верховном Совете Приднестровье разразились жаркие споры по законопроекту о подоходном налоге с физических лиц.
В Верховном Совете Приднестровье разразились жаркие споры по законопроекту о подоходном налоге с физических лиц.
ТИРАСПОЛЬ, 27 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские депутаты отклонили инициативу правительства о принятии изменений в Закон о подоходном налоге с физических лиц. Камнем преткновения стал вопрос отмены стандартных налоговых вычетов, предоставляемых молодым специалистам, а также лицам, впервые вступившим в брак в течение первых трех лет брака. Парламентарии уверены, такое нововведение ухудшит и так не самое благополучное финансовое положение
«Закон принимать нельзя. Министерство посчитало, насколько “богаче” станет наш бюджет, но не посчитало, насколько беднее в результате принятия этого закона станут наши граждане», — заявил Олег Хоржан.
По мнению Андрея Сафонова, отмена налоговых вычетов скажется в первую очередь на
«Сейчас как никогда стоит вопрос наполняемости бюджета и этим занимаются все органы власти. Но под удар упразднения налогового вычета по подоходному налогу попадают самые
«Ситуация сложная, нет достаточных источников покрытия дефицита бюджета. Но, отменяя налоговый вычет для некоторых категорий граждан, мы снижаем уровень их жизни, хотя они и без того в сложном положении», — заметила
Руководитель минфина Ирина Молоканова, объясняя необходимость принятия законопроекта, напомнила, что бюджет 2017 года принят с большим дефицитом.
«В настоящее время есть уже серьезность с исполнением бюджета 2017 года. Источник покрытия дефицита по
Глава минэкономразвития Сергей Оболоник, представлявший законопроект, обратил внимание на то, что ряд льгот, вычетов не имеет адресности, и правительство работает не с целью ухудшить состояние наибеднейших слоев населения, а для того, чтобы «сфокусироваться на возможной и реальной помощи по незащищенным группам, не разбрасывая ресурсы не глядя».
«Речь идет не о вводе новых налогов, не об увеличении налоговой нагрузки населения, а о вычетах, которые в некоторых случаях нерациональны либо не совсем обоснованы, о ревизии вычета льгот в рамках здравого смысла», — отметил Оболоник.
Пакет законопроектов по налоговым изменениям, в который входил также закон о подоходном налоге с физических лиц, депутаты должны рассмотреть до 1 октября, иначе нововведения невозможно будет включить в расчет бюджета на 2018 год. Правительственный законопроект по подоходному налогу на физлиц не прошел первого чтения, депутаты большинством голосов высказались за его отклонение.