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17:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Экс-главком ВКС из Воронежской области возглавил комитет Совфеда по обороне

Уроженец Воронежской области Виктор Бондарев стал председателем комитета Совета Федерации (СФ) Федерального собрания РФ по обороне и безопасности. Постановление об изменениях в составе комитетов приняли на заседании СФ в среду, 27 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

С 2015 года Виктор Бондарев был главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Указ президента о его освобождении от должности и увольнении с военной службы опубликовали 26 сентября 2017 года. Виктора Бондарева делегировали в СФ как представителя от исполнительного органа власти Кировской области 19 сентября.

Виктор Бондарев родился 7 декабря 1959 года в селе Новобогородицкое Петропавловского района. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков. С сентября 1996 года по октябрь 2000 года командовал в Бутурлиновке 899-м гвардейским штурмовым авиационным Оршанским дважды Краснознаменным, ордена Суворова полком имени Дзержинского. За мужество и героизм, проявленные во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, получил звание Героя Российской Федерации в 2000 году. С 2002 по 2004 год обучался в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2006 году стал заместителем командующего 14-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) в Новосибирске. В 2010 году Виктора Бондарева назначили заместителем главкома ВВС, в 2012 году — главнокомандующим этих же войск.

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