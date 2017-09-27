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18:05 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове установили «цену» на гражданство

Молдавское правительство утвердило регламент, в котором указана сумма, за которую иностранец сможет стать гражданином нашей страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду одобрило Регламент о получении молдавского гражданства путем инвестиций, предусматривающий предоставление иностранцу права стать гражданином нашей страны, «пожертвовав» конкретную сумму денег.

Согласно поправкам, в закон о гражданстве, принятым правительством в конце 2016 года, состоятельные иностранцы могут получить молдавский паспорт по упрощенной процедуре, если сделают существенный вклад в Фонд национального развития. Тогда минимальный размер взноса не был установлен.

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«Как вы знаете, закон о получении гражданства был изменен так, что гражданство могут получить те, кто инвестирует средства в Молдову. В соответствии с этим, правительству было поручено принять регламент предоставления гражданства», — сказал вице-министр юстиции Николае Ешану.

Как уточнил чиновник, предлагается, чтобы в Регламенте был прописан минимальный взнос и модель вклада в Фонд публичных инвестиций по долгосрочному развитию, модель и условия оценки инвестиций, анализировались репутация и финансовые возможности человека, претендующего на получения гражданства.

«В соответствии с законом, предусмотрена возможность сделать вклад в 100 тысяч евро и вложить не менее 250 тысяч евро инвестиций в стратегические сферы развития Республики Молдова», — сказал Ешану.

Он также уточнил, что в комиссию по проверке полного соответствия претендента на получение гражданства войдут пять человек, а руководить ею будет министр экономики и инфраструктуры. Также туда войдут представители министерства юстиции, Минфина, МВД и представитель аппарата президента.

Ранее депутат-социалист Василе Боля разработал законопроект о предоставлении молдавского паспорта богатым иностранцам, которые переведут на свои счета в молдавских банках миллион евро. Однако эта инициатива поддержки не получила, а позже правительство представило свои разработки, внеся коррективы в механизм получения молдавского подданства.

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