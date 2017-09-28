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09:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

Покинувшему пост после скандала главе района под Воронежем нашли замену

Исполняющим обязанности главы Новоусманского района Воронежской области стала Антонида Елисеева. Она вступила в должность в среду, 27 сентября.

Источник: Reuters

Бывший глава района Владимир Чернышов ушёл в отставку по собственному желанию после коррупционного скандала.

Антонина Елисеева до 27 сентября занимала пост замглавы администрации Новоусманского района-начальника отдела экономики.

Владимир Чернышов досрочно снял с себя полномочия в связи с отставкой по собственному желанию. Постановление опубликовали на сайте администрации Новоусманского района. Чернышов был всенародно избран Главой местного самоуправления Новоусманского района в декабре 1999 года и в декабре 2003 года. Главой района его избрали в марте 2008 года, а затем и в сентябре 2013 года.

В начале сентября 2017 года губернатор Алексей Гордеев поручил провести антикоррупционную проверку в отношении тогда ещё действующего главы Новоусманского района Владимира Чернышова. Поводом для её проведения стали сведения о возможном нарушении Чернышовым закона о представлении сведений о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, на назначение проверки повлияла и история о хищении земли, в которой замешана дочь главы Новоусманского района — Любовь Овчинникова.

Позже Алексей Гордеев исключил Владимира Чернышова из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции Воронежской области. Чернышов входил в неё с момента создания — с октября 2015 года.

Любовь Овчинникову, которая приходится дочерью Владимиру Чернышову, задержали 17 августа по подозрению в хищении земли. В тот же день прошли обыски в здании администрации Новоусманского района, дома у Овчинниковой, у её предполагаемых сообщников. Дочь главы района заподозрили в выводе из собственности муниципалитета как минимум 10 участков, предназначенных льготникам. Следователи СУ СКР отрабатывают версию о хищении 100 земельных участков по аналогичной схеме.

Сам глава района, предварительно, не имеет отношения к уголовному делу. В группу, занимавшуюся выводом земли из собственности района, входили как минимум пять человек. По сведениям «Вести-Воронеж», одной из фигурантов уголовного дела вместе с Овчинниковой является глава финансового отдела администрации Новоусманского района Лилия Киреева.

Ленинский районный суд отправил Любовь Овчинникову в СИЗО на 2 месяца. Ей определили срок содержания под стражей до 16 октября. Женщине предъявили обвинения по уголовному делу о хищении земли. Защита Овчинниковой настаивала на более мягкой мере пресечения. Адвокаты считают версию следствия безосновательной, настаивая, что речь в истории с участками идёт о гражданско-правовых отношениях. Овчинникова свою вину признавать отказывается.

Воронежский облсуд утвердил арест дочери главы Новоусманского района в четверг, 31 августа. Защите Любови Овчинниковой не удалось добиться её выхода под залог в 1 млн рублей.

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