Узбекистан и Казахстан активизируют межпарламентское взаимодействие

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Активизацию межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных структур, обсудил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с делегацией Казахстана во главе со спикером сената парламента этой страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба.

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«Глава государства особо отметил, что прибытие представительной делегации парламента Казахстана в Узбекистан и результаты проведенных плодотворных переговоров в обеих палатах Олий Мажлиса являются свидетельством укрепляющихся двусторонних связей», — говорится в сообщении.

Участники встречи подчеркнули важную роль парламентов в реализации двусторонних соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, а в также продвижении перспективных проектов и программ взаимовыгодного партнерства.

Они поддержали регулярные встречи действующих групп дружбы и сотрудничества, установление тесных рабочих связей между профильными комитетами парламентов Узбекистана и Казахстана.

Высокий гость, подлагодарил президента Мирзиёева за содержательную встречу и передал искренние приветствия от главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.