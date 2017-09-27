Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму рассказали о турпотоке с Украины после пляжного сезона
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото)
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
1035 лет назад погибла Грейс Келли
18:27 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Казахстан активизируют межпарламентское взаимодействие

Парламенты играют большую роль в реализации двусторонних соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, отметили на встрече Шавката Мирзиёева с делегацией Казахстана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Активизацию межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных структур, обсудил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с делегацией Казахстана во главе со спикером сената парламента этой страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба.

Читайте также
Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана

«Глава государства особо отметил, что прибытие представительной делегации парламента Казахстана в Узбекистан и результаты проведенных плодотворных переговоров в обеих палатах Олий Мажлиса являются свидетельством укрепляющихся двусторонних связей», — говорится в сообщении.

Участники встречи подчеркнули важную роль парламентов в реализации двусторонних соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, а в также продвижении перспективных проектов и программ взаимовыгодного партнерства.

Они поддержали регулярные встречи действующих групп дружбы и сотрудничества, установление тесных рабочих связей между профильными комитетами парламентов Узбекистана и Казахстана.

Высокий гость, подлагодарил президента Мирзиёева за содержательную встречу и передал искренние приветствия от главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев еще раз заверил, что парламент Республики Казахстан готов к активному и полномасштабному сотрудничеству с узбекской стороной для укрепления стратегического партнерства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Visa намерена расширить свое присутствие в Узбекистане
Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин упрекнул Дворковича и Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь