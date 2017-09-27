Додон против сужения сферы применения русского языка в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что категорически против сужения сферы применения русского языка.

«Молдова является полиэтнической страной. Этническое разнообразие, обогащающее нашу общую культуру — сила, а не слабость нашего общества», — написал президент.

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Он подчеркнул «важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу».

«Высказался категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межэтнического общения в Молдовы. Осудил решения Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) по навязыванию СМИ наименований населенных пунктов в Молдавии в противоречии с нормами языков, на которых выходят эти средства массовой информации», — добавил Додон.

Президент Молдовы также выразил надежду, что межэтнический мир в республике будет сохраняться и дальше.