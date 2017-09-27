Додон против сужения сферы применения русского языка в Молдове
Президент Молдовы отметил важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу.
Президент Молдовы отметил важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу.
КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что категорически против сужения сферы применения русского языка.
«Молдова является полиэтнической страной. Этническое разнообразие, обогащающее нашу общую культуру — сила, а не слабость нашего общества», — написал президент.
Он подчеркнул «важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу».
«Высказался категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межэтнического общения в Молдовы. Осудил решения Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) по навязыванию СМИ наименований населенных пунктов в Молдавии в противоречии с нормами языков, на которых выходят эти средства массовой информации», — добавил Додон.
Президент Молдовы также выразил надежду, что межэтнический мир в республике будет сохраняться и дальше.
Ранее КСТР обратил внимание теле и радиокомпаний в республике на то, что необходимо использовать в программах на русском языке названия населенных пунктов «Кишинэу», «Бэлць», «Орхей», «Сорока» и их производные. Ошибочным, по мнению экспертов КСТР, использование названий населенных пунктов «Кишинев», «Бельцы», «Оргеев», «Сороки»