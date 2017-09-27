Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили: украинские города, что не торгуют с РФ, в отчаянье
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
В Госдуме потребовали отставки министра культуры России
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
СМИ: США объявили войну России и ждут ответа
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Ксения Собчак прогулялась по Москве с авоськой
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
19:12 (мск), источник: Sputnik

Кузьмина: трудовое пространство ЕАЭС расширяется

Кандидат политических наук Елена Кузьмина рассказала о проблемах движения рабочей силы в ЕАЭС и пояснила, зачем странам — участницам союза нужен единый рынок труда.

Источник: Sputnik

Специальный доклад «Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС?», подготовленный коллективом авторов Центра изучения перспектив интеграции (Москва), был представили в Минске в рамках круглого стола на тему «Свобода передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе: преимущества и проблемы», который состоялся в БГЭУ.

Уже сейчас создание единого рынка труда в рамках ЕАЭС демонстрирует свои преимущества, отмечают эксперты. Но нельзя и игнорировать проблемы, связанные с миграцией в ЕАЭС. Чего на рынке труда больше — позитивного или негативного, пояснила собеседница Sputnik Беларусь.

«Это очень серьезная тематика. Мы очень часто говорим о двусторонних путях решения миграционных процессов и вопросов. А вот с точки зрения построения единого экономического пространства, в котором одной из основных свобод является свобода передвижения рабочей силы, эти вопросы в меньшей степени исследуются», — сказала Кузьмина.

В ЕАЭС есть две принимающие рабочую силу страны — Россия и Казахстан, и четыре страны — поставщика трудовых ресурсов. Это Армения, Беларусь, тот же Казахстан и Кыргызстан. По словам Кузьминой, в настоящее время необходимо рассмотреть, какие болевые точки в трудовых взаимоотношениях существуют между странами, и какими путями их можно решить.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Visa намерена расширить свое присутствие в Узбекистане
Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Емельяненко заявил, что не приветствует участие женщин в ММА Самый известный российский боец смешанного стиля открыл в Подмосковье школу единоборств Федора Емельяненко
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь