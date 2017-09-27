Кузьмина: трудовое пространство ЕАЭС расширяется
Кандидат политических наук Елена Кузьмина рассказала о проблемах движения рабочей силы в ЕАЭС и пояснила, зачем странам — участницам союза нужен единый рынок труда.
Кандидат политических наук Елена Кузьмина рассказала о проблемах движения рабочей силы в ЕАЭС и пояснила, зачем странам — участницам союза нужен единый рынок труда.
Специальный доклад «Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС?», подготовленный коллективом авторов Центра изучения перспектив интеграции (Москва), был представили в Минске в рамках круглого стола на тему «Свобода передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе: преимущества и проблемы», который состоялся в БГЭУ.
Уже сейчас создание единого рынка труда в рамках ЕАЭС демонстрирует свои преимущества, отмечают эксперты. Но нельзя и игнорировать проблемы, связанные с миграцией в ЕАЭС. Чего на рынке труда больше — позитивного или негативного, пояснила собеседница Sputnik Беларусь.
«Это очень серьезная тематика. Мы очень часто говорим о двусторонних путях решения миграционных процессов и вопросов. А вот с точки зрения построения единого экономического пространства, в котором одной из основных свобод является свобода передвижения рабочей силы, эти вопросы в меньшей степени исследуются», — сказала Кузьмина.
В ЕАЭС есть две принимающие рабочую силу страны — Россия и Казахстан, и четыре страны — поставщика трудовых ресурсов. Это Армения, Беларусь, тот же Казахстан и Кыргызстан. По словам Кузьминой, в настоящее время необходимо рассмотреть, какие болевые точки в трудовых взаимоотношениях существуют между странами, и какими путями их можно решить.