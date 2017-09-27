Кузьмина: трудовое пространство ЕАЭС расширяется

Источник: Sputnik

Специальный доклад «Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС?», подготовленный коллективом авторов Центра изучения перспектив интеграции (Москва), был представили в Минске в рамках круглого стола на тему «Свобода передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе: преимущества и проблемы», который состоялся в БГЭУ.

Уже сейчас создание единого рынка труда в рамках ЕАЭС демонстрирует свои преимущества, отмечают эксперты. Но нельзя и игнорировать проблемы, связанные с миграцией в ЕАЭС. Чего на рынке труда больше — позитивного или негативного, пояснила собеседница Sputnik Беларусь.

«Это очень серьезная тематика. Мы очень часто говорим о двусторонних путях решения миграционных процессов и вопросов. А вот с точки зрения построения единого экономического пространства, в котором одной из основных свобод является свобода передвижения рабочей силы, эти вопросы в меньшей степени исследуются», — сказала Кузьмина.