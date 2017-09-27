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22:14 (мск), источник: ТАСС

Нижегородская полиция предупреждает о незаконности намеченной на пятницу акции оппозиции

Правоохранители предупредили организаторов акции «о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция и прокуратура Нижегородской области предупреждают о незаконности акции, которую планирует провести 29 сентября в Нижнем Новгороде оппозиционный блогер Алексей Навальный.

«ГУ МВД России по Нижегородской области убедительно просит… воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 сентября 2017 года на площади Маркина Нижнего Новгорода», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте главного управления МВД по региону. В полиции обратили внимание, что «мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу… личной безопасности».

Полиция также предупредила организаторов акции «о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия».

В свою очередь прокуратура региона также напомнила, что администрацией Нижнего Новгорода шествие и митинг на площади Маркина, принять участие в которых призывают Навальный и "ряд общественных деятелей", не согласовано.

«Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на площади Маркина — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — указывается в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Кроме того, уточняется, что «в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий» прокуратурой Нижнего Новгорода вручены предостережения ряду граждан.

Как сообщалось ранее, акция Навального в Нижнем Новгороде не была согласована. Между тем было согласовано проведение акций в Санкт-Петербурге, Курске и Челябинске.

Председатель комиссии по гражданским правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе считает, что призывы к участию граждан в несогласованных акциях являются провокацией. «Силы, призывающие к проведению несогласованных акций, несут ответственность перед людьми», — указал он, но добавил, «что ответственность власти больше, потому что она сильнее».

При этом Сванидзе отметил, что и органы власти не должны прибегать к уловкам, отказывая в согласовании акций, и помнить о праве граждан на митинги, шествия и пикеты в соответствии с Конституцией.

Вместе с тем он указал, что и оппозиционеры не должны прибегать к «революционно-провокационным методам». «Если наглядность отказа в согласовании акции соблюдена, то политические силы, призывающие граждан принять участие в несогласованной акции, прибегают к революционно-провокационным методам, а я против революций», — отметил Сванидзе.

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