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20:04 (мск), источник: Podrobno.uz

Британия готова оказать Узбекистану поддержку в реформах

Постоянный секретарь и глава дипломатической службы МИД Великобритании Саймон Макдональд по итогам рабочего визита в Узбекистан выразил готовность британского народа в оказании поддержки стране в ходе проведения реформ.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постоянный секретарь и глава дипломатической службы МИД Великобритании Саймон Макдональд по итогам рабочего визита в Узбекистан выразил готовность британского народа в оказании поддержки стране в ходе проведения реформ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Ташкенте. В ходе своего визита высокий гость провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Анваром Насыровым, первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым и директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым.

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Саймон Макдональд также посетил Самарканд, встретился с представителями британского бизнеса, работающими в Ташкенте, гражданского общества, выпускниками британских университетов и студентами Университета мировой экономики и дипломатии.

«Я очень доволен своим первым визитом в Узбекистан. Это прекрасная страна с большим потенциалом развития. Мы обсудили ряд вопросов, включая экономические реформы и права человека. Я особенно впечатлен темпом и масштабностью реформ, и Великобритания готова оказывать всяческую поддержку в ходе этого процесса», — отметил он, подводя итоги своей поездки в республику.

Отметим, что это был первый визит Саймона Макдональда в Узбекистан, который проходил с 24 по 26 сентября. На дипломатическую службу он поступил в 1982 году и работал в Берлине, Эр-Рияде, Бонне, Вашингтоне и Тель-Авиве, а также занимал ряд должностей в МИДе в Лондоне.

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 Британия готова оказать Узбекистану поддержку в реформах
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