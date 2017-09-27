Британия готова оказать Узбекистану поддержку в реформах

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постоянный секретарь и глава дипломатической службы МИД Великобритании Саймон Макдональд по итогам рабочего визита в Узбекистан выразил готовность британского народа в оказании поддержки стране в ходе проведения реформ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Ташкенте. В ходе своего визита высокий гость провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Анваром Насыровым, первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым и директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым.

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Саймон Макдональд также посетил Самарканд, встретился с представителями британского бизнеса, работающими в Ташкенте, гражданского общества, выпускниками британских университетов и студентами Университета мировой экономики и дипломатии.

«Я очень доволен своим первым визитом в Узбекистан. Это прекрасная страна с большим потенциалом развития. Мы обсудили ряд вопросов, включая экономические реформы и права человека. Я особенно впечатлен темпом и масштабностью реформ, и Великобритания готова оказывать всяческую поддержку в ходе этого процесса», — отметил он, подводя итоги своей поездки в республику.