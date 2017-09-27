Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тыс. человек», — говорится в указе.
В марте этого года на военную службу были призваны 142 тыс. человек. В
Согласно документу, уклонившиеся от службы в армии смогут найти работу в госучреждениях только спустя десять лет лет после нарушения закона.