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20:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2017 года граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тыс. человек», — говорится в указе.

В марте этого года на военную службу были призваны 142 тыс. человек. В октябре-декабре 2016 года число призывников составило 152 тыс. граждан.

Напомним, в июле президент подписал федеральный закон, который запрещает брать на работу в госорганы граждан, не отслуживших в армии.

Согласно документу, уклонившиеся от службы в армии смогут найти работу в госучреждениях только спустя десять лет лет после нарушения закона.

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