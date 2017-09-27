Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек

Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тыс. человек», — говорится в указе.

В марте этого года на военную службу были призваны 142 тыс. человек. В октябре-декабре 2016 года число призывников составило 152 тыс. граждан.

Напомним, в июле президент подписал федеральный закон, который запрещает брать на работу в госорганы граждан, не отслуживших в армии.