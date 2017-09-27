Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных

Источник: РИА "Новости"

Небо закрывается

26 сентября во время заседания консультативной комиссии по открытому небу в Вене представители США заявили о намерении Вашингтона ограничить наблюдательные полеты российской военной авиации над штатами Аляска и Гавайи, так как, по их мнению, Россия не соблюдает международный Договор об открытом небе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. ​"Мы хотим побудить Россию вернуться к исполнению договора", — сказал источник газеты в Государственном департаменте США.

Обвинения не новы. То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора Сергей Рябков Заместитель министра иностранных дел России

В чем заключаются претензии к США, он не уточнил. Действия американцев Рябков назвал давлением, при котором никакие решения «не могут быть выработаны». По его словам, ответ России на ограничения США последует обязательно, но сначала все нюансы изучат военные.

Американские ограничения могут вступить в силу с 1 января 2018 года, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов ​на пресс-конференции 26 сентября.

По данным The Wall Street Journal, конфликт возник из-за того, что Москва ввела ограничения для других государств на наблюдательные полеты над Калининградской областью.

Договор позволяет проводить полеты дальностью 5500 км, но Россия установила дополнительный лимит в 500 км на полеты над Калининградской областью. Из-за ограничения инспекторы США не могут за один полет осмотреть всю область, приходится совершать два полета, хотя средства можно было направить на другие инспекционные рейсы, пояснили изданию источники в Пентагоне.

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Москва не признает, но и не опровергает обвинения. «Что касается претензий в наш адрес, мы не считаем их обоснованными. На самом деле договор очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки», — заявил по этому поводу на пресс-конференции Ульянов.

Взаимные претензии к исполнению договора США и Россия предъявляют не впервые, однако до реальных ограничений дело дошло только сейчас. В июне 2016 года США выражали озабоченность тем, что Москва может использовать наблюдательные полеты в целях шпионажа. Группа конгрессменов, возглавляемая членом палаты представителей и главой комитета по ядерным вооружениям Майком Роджерсом, обратилась к занимавшему тогда пост президента США Бараку Обаме с предложением не давать разрешение России на использование усовершенствованной аппаратуры в рамках Договора об открытом небе. «В последние годы вместо того, чтобы следовать целям, предусмотренным договором, Россия использует полеты, чтобы усилить шпионаж», — говорилось в письме конгрессменов.

Москва критиковала США за отказ в проведении полетов над островными территориями страны. Об этом Михаил Ульянов из МИД говорил в 2015 году.

Что такое Договор об открытом небе

Договор об открытом небе подписан 23 странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1992 году по инициативе США. Россия ратифицировала договор в 2001 году. К 2017 году членами договора были 34 государства. Договор позволяет странам-участникам совершать наблюдательные полеты над чужими территориями и делать фотосъемку военных частей. С 2002 года, когда Договор об открытом небе вступил в силу, было совершено около 1200 подобных полетов, сообщало в августе CNN со ссылкой на данные Пентагона. ​

Полет на Капитолием

Последний инспекционный полет российский военный самолет Ту-154 совершил 9 августа 2017 года: в частности, он впервые в истории Договора об открытом небе пролетел над Капитолием, Пентагоном и Белым домом. Полет был согласован с США и проведен в соответствии с договором, сообщал телеканал CNN. Представители американских военно-воздушных сил также находились на борту самолета, сообщило тогда российское министерство обороны.

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Во время второго полета в тот же день самолет проследовал над городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где тогда отдыхал президент США Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном. Полеты, совершенные в августе, вызвали бурю в американской прессе. Но не они были причиной введения ограничений, заверили Fox News американские чиновники.

Претензии Вашингтона к Москве к соблюдению Договора об открытом небе «находятся в общем русле конфронтации» между Россией и США, объясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Страны находятся в состоянии «новой холодной войны», а она предполагает закрытость, поэтому Договор об открытом небе, рассчитанный на максимальное доверие, не вписывается в современные российско-американские отношения, говорит эксперт.

Полет над Вашингтоном и другие полеты, совершенные в рамках Договора об открытом небе, дают России и США возможность установить взаимопонимание и сотрудничество в сфере безопасности, поэтому попытки ограничить положения договора негативно скажутся на международной стабильности, считает Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Договор обеспечивает транспарентность военных потенциалов разных стран, исключает вероятность импульсивного ответа на возможные инциденты, которые могут привести к военному столкновению, объясняет Арбатов.

По его мнению, в случае ограничения или приостановки Договора об открытом небе и Москва, и Вашингтон потеряют важный инструмент получения информации о потенциальном противнике, что только усилит взаимное недоверие.

​ В условиях роста напряженности России и США критически важно знать о военно-техническом потенциале друг друга, чтобы «заблаговременно принять ответные меры», заключает эксперт.

С ракетой на выход

США и Россия также обвиняют друг друга в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). 27 сентября Сергей Рябков заверил, что Россия не собирается выходить из договора, и призвал США прекратить его нарушать.

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Вашингтон обвиняет Россию в том, что она провела испытания запрещенных договором ракет, таких как РС-12М «Тополь» и «Ярс-М», дальность которых составляет от 2−6 тыс. до 11 тыс. км соответственно. Согласно договору, подписанному двумя странами в 1987 году, запрещается производить, испытывать и развертывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

США, по словам Михаила Ульянова, используют в своих системах ПРО в Восточной Европе пусковые установки МК-41, которые давно применяются только на военных кораблях для запуска ракет, таких как «Томагавк». «По условиям договора такого рода пусковые установки могут использоваться на море, но не должны перебазироваться на сушу. Это правило американцы нарушили», — говорил Ульянов.

Договор об РСМД устарел и не отвечает сегодняшним реалиям, считает директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов.