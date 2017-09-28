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15:10 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Госдума решит судьбу Калининградской области в октябре

В Госдуме назначили даты рассмотрения поправок в законопроекты по Калининградской области. Об этом 27 сентября сообщили в региональном министерстве экономики.

Документы внесены в октябрьский график заседаний Госдумы. Речь идет о Законе об Особой экономической зоне Калининградской области и Налоговом Кодексе России. Пакет законодательных поправок был разработан правительством области с целью создания дополнительных условий для социально-экономического развития Калининградской области, привлечения инвестиций в экономику региона и упрощению условий предпринимательской деятельности.

По мнению главы региона Антона Алиханова, новые льготы и преференции для калининградского бизнеса смогут вернуть региону статус самого привлекательной для инвесторов территории.

«Когда-то режим особой экономической зоны начинался в Калининградской области. Он был признан успешным и начал тиражироваться повсеместно. Но мы немножко остались в стороне от механизмов территории опережающего развития и каких-то других инструментов. Сейчас собираем лучшие практики, отдельные механизмы по примеру Дальнего Востока. Например, электронные визы, пониженные страховые взносы в фонды. Мы их сейчас тоже перенимаем. В законе они предусмотрены», — заявил Антон Алиханов на недавней встрече Владимира Путина с избранными главами регионов.

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«Все наши законодательные инициативы были разработаны по поручению Президента Российской Федерации, — напомнила глава областного Минэкономики Нинель Салагаева. — После прохождения согласований в федеральных министерствах, в августе этого года они были направлены Правительством России в Госдуму. Согласно календарю рассмотрения вопросов в Госдуме законопроекты по Калининградской области парламентарии обсудят 13 и 18 октября 2017 года».

В пакет поправок внесено более десяти предложений. В том числе, они предусматривают продление срока функционирования ОЭЗ до 31 декабря 2095 года, включение в её состав территории и акватории морских портов. Также предполагается продлить до 1 января 2031 года меры поддержки юридических лиц по постановлению Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 1275 (субсидии на поддержку рынка труда), сообщили ИА Прибыль RU в правительстве Калининградской области.

В качестве одной из важнейших мер поддержки для новых резидентов ОЭЗ станут пониженные тарифы страховых взносов. Они будут действовать при условии создания компаниями новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%.

Кроме того, для Калининградской области предлагается ввести упрощенный порядок оформления виз для иностранцев, предусматривающий возможность их выдачи в форме электронного документа. Поправки в Закон об ОЭЗ Калининградской области отменяют утилизационный сбора в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трёх лет и которые помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории ОЭЗ в Калининградской области. Внесено предложение о сокращение срока госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов с 60 до 45 дней и государственной экологической экспертизы проектной документации объектов — с трёх месяцев до 45 дней.

Власти региона предлагают снизить минимальный размер инвестиций в форме капитальных вложений для резидентов ОЭЗ в Калининградской области при реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения — не менее 10 млн рублей, в области информационных технологий, а также в области научных исследований и разработок — не менее 1 млн рублей. Также в законопроект вошел пункт об использовании пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% в течение шести налоговых периодов, начиная с того налогового периода, в котором была получена первая прибыль.

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