Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям в Афганистане
Американские
Американские
«Силы США, которые оказывали поддержку афганским силам безопасности, нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. “Решительная поддержка” глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — говорится в сообщении штаба операции. По факту инцидента в стране начато расследование.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Кабул с необъявленным визитом. По данным CNN, господин Мэттис планирует встретиться в Афганистане с генералом Джоном Николсоном и афганским президентом Ашрафом Гани.
19 сентября глава Пентагона заявил, что США направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих. Напомним, 21 августа президент США Дональд Трамп выступил на военной базе