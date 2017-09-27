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27 сентября, источник: Коммерсантъ-Новости

Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

Американские военно-воздушные силы нанесли удар по мирным жителям. В штабе операции «Решительная поддержка» заявили, что удар был нанесен случайно при отражении атак боевиков радикального движения «Талибан».

«Силы США, которые оказывали поддержку афганским силам безопасности, нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. “Решительная поддержка” глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — говорится в сообщении штаба операции. По факту инцидента в стране начато расследование.

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Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Кабул с необъявленным визитом. По данным CNN, господин Мэттис планирует встретиться в Афганистане с генералом Джоном Николсоном и афганским президентом Ашрафом Гани.

19 сентября глава Пентагона заявил, что США направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих. Напомним, 21 августа президент США Дональд Трамп выступил на военной базе Форт-Майер в Виргинии, где представил новую стратегию американской политики в Афганистане. Согласно ей, полномочия военных США в этой стране расширятся.

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