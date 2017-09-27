Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

«Силы США, которые оказывали поддержку афганским силам безопасности, нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. “Решительная поддержка” глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — говорится в сообщении штаба операции. По факту инцидента в стране начато расследование.

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Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Кабул с необъявленным визитом. По данным CNN, господин Мэттис планирует встретиться в Афганистане с генералом Джоном Николсоном и афганским президентом Ашрафом Гани.