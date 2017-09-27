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27 сентября, источник: Uzdaily.uz

Срок обучения в академических лицеях составит два года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дальнейшем совершенствовании системы целевой подготовки кандидатов для поступления в высшие образовательные учреждения».

Источник: Uzdaily.uz

В документе говорится, что ежегодно академические лицеи заканчивают 35 тыс. юношей и девушек. Обучение в академических лицеях направлено на формирование потенциального контингента студентов высших образовательных учреждений.

Анализ текущей деятельности академических лицеев, их местоположения, показатели поступления их выпускников в высшие образовательные учреждения показывают, что деятельность в этой сфере является неудовлетворительной.

В этой связи к настоящему времени возникла необходимость принятия ряда мер по оптимизации количества академических лицеев, кардинальному повышению качества и содержания образования.

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Согласно документу, с 2018/2019 учебного года будет прекращен прием учащихся и с 1 сентября 2019 года прекращена деятельность 37 академических лицеев, находящихся на большом расстоянии от высших образовательных учреждений, с низким качеством образования и показателем поступления выпускников в вузы, учебно-методическая и материально-техническая база которых по результатам комплексного анализа не отвечает современным требованиям;.

В ведение высших образовательных учреждений будут переданы 68 академических лицеев с высоким научным и педагогическим потенциалом, достаточной материально-технической базой, отмечается в документе.

С 2017/2018 учебного года срок обучения в академических лицеях составит два года, учебно-методическое руководство академическими лицеями будет осуществляться Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана. Также будут пересмотрены и утверждены новые учебные планы и учебные программы академических лицеев.

Учащиеся, принятые в академические лицеи из отдаленных регионов, в установленном порядке будут обеспечиваться местами в общежитиях и питанием на льготной основе за счет частичного покрытия расходов (ежемесячно в размере одной минимальной заработной платы) родителями учащихся.

Учащимся 2-х и 3-х курсов академических лицеев, в которые с 2018/2019 учебного года прекращается прием учащихся, будет предоставлена возможность завершения обучения в указанных академических лицеях в установленном порядке по действующим учебным программам, им будут выдаваться дипломы выпускников академических лицеев государственного образца.

Здания, сооружения и земельные площади ликвидируемых академических лицеев будут передаваться прикрепленным высшим образовательным учреждениям, в случае отсутствия потребности — соответствующим районным (городским) хокимиятам на праве оперативного управления.

Руководству вузов предоставлено право за счет внебюджетных средств высших образовательных учреждений приобретать для академических лицеев учебно-лабораторное оборудование, расходные материалы, компьютерную технику, учебники и учебные пособия, а также осуществлять материальную поддержку преподавателей и учащихся академических лицеев.

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