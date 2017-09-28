Узбекистан и Кыргызстан продолжили описание оставшихся участков госграницы
Рабочие группы Правительственных делегаций Узбекистан и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации
Рабочие группы Правительственных делегаций Узбекистан и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации
Стороны продолжили описание оставшихся участков линии границы, не вошедших в Договор по делимитации
По итогам прошедших традиционно на конструктивной основе и в дружественной атмосфере переговоров подписан Протокол.
Отметим, что Узбекистан и Кыргызстан на данный момент согласовали 85% госграницы.