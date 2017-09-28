На учениях РВСН под Новосибирском применили перспективные беспилотники

«На командно-штабных учениях РВСН в Новосибирской области широко применяются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА, в том числе «Элерон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники обнаружили более сотни «диверсантов», минировавших дороги на маршрутах движения колонн. По легенде учений, наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения в планы «диверсантов» входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения полком учебно-боевой задачи. По данным военного ведомства, после обнаружения на дальних подступах к полевым позициям условные диверсанты были своевременно нейтрализованы.