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07:04 (мск), источник: РИА Новости

На учениях РВСН под Новосибирском применили перспективные беспилотники

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения и модификаций применили на учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На командно-штабных учениях РВСН в Новосибирской области широко применяются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА, в том числе «Элерон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники обнаружили более сотни «диверсантов», минировавших дороги на маршрутах движения колонн. По легенде учений, наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения в планы «диверсантов» входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения полком учебно-боевой задачи. По данным военного ведомства, после обнаружения на дальних подступах к полевым позициям условные диверсанты были своевременно нейтрализованы.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БПЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

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