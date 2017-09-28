Глава МИД Ирана назвал приоритетную задачу США в Сирии

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости. США пытаются не допустить в Сирии, чтобы правительство САР вернуло контроль над границей с Ираком, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке.

Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ*. Мохаммад Джавад Зариф Глава МИД Ирана

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Он также подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели.

«Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», — отметил Зариф.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.