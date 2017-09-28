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06:19 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Ирана назвал приоритетную задачу США в Сирии

По мнению Зарифа, для Вашингтона «важнее не допустить, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить терроризм».

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости. США пытаются не допустить в Сирии, чтобы правительство САР вернуло контроль над границей с Ираком, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке.

Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ*.
Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана
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Он также подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели.

«Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», — отметил Зариф.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алюнин В 66 лет
Что за вздор! Победа над ИГИЛ никогда и не была приоритетом для США. США - не Тарас Бульба, чтобы убить того кого породил.
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