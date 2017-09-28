Глава МИД Ирана назвал приоритетную задачу США в Сирии
По мнению Зарифа, для Вашингтона «важнее не допустить, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить терроризм».
По мнению Зарифа, для Вашингтона «важнее не допустить, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить терроризм».
Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ*.
Он также подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели.
«Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.