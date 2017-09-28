Путин назначил уроженца Приморья новым руководителем антикоррупционного управления
Андрей Чоботов сменил на этой должности Олега Плохого, который перешел на работу в Минюст.
Андрей Чоботов сменил на этой должности Олега Плохого, который перешел на работу в Минюст.
Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.
Президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Приморья Андрея Чоботова на пост руководителя Управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее возглавлявший управление Олег Плохой перешел на работу в Минюст, став замруководителя ведомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».
«Назначить Чоботова Андрея Сергеевича начальником Управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», — говорится в тексте соответствующего указа, размещенного на сайте Кремля.
Напомним, что за антикоррупционное направление в Кремле с 2013 года отвечал Олег Плохой, который перешел на работу в Минюст, став замруководителя ведомства.
Справка: Андрей Чоботов родился в 1960 году в Приморском крае.
С 1982 по 1999 год проходил службу в органах госбезопасности.
С 1999 по 2001 год был заместителем руководителя аппарата Совета безопасности.
С 2001 года — помощник министра обороны Российской Федерации.
В октябре 2004 года был назначен начальником аппарата главы минобороны.