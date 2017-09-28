В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие

Источник: РИА Новости

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия.

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«США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года», — отметили в госдепартаменте.

Там подчеркнули, что «правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)».