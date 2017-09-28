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05:23 (мск), источник: РИА Новости

В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США нацелены на то, чтобы полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года, заявили РИА Новости в среду в госдепартаменте.

Источник: РИА Новости

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия.

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«США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года», — отметили в госдепартаменте.

Там подчеркнули, что «правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)».

В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Альф Утангри
Звездят как в всегда , в надежде , что враги купятся и все свои тож уничнофат , а вот хрен вам , аналогично просрочку для замазки глаз !
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