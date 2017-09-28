Врио нижегородского губернатора представят правительству области

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

«Двадцать восьмого сентября в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит членам правительства Нижегородской области, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Глеб Никитин рассказал, что уже знаком с областью, посещал Нижний Новгород, Саров и другие города региона.

Он заявил, что одним из приоритетов для региона может стать развитие цифровой экономики. Также, по его словам, в числе приоритетов — развитие промышленности.

Кроме того, Никитин сообщил, что видит огромный потенциал в благоустройстве города и туристической сфере. По его словам, Нижний Новгород должен занять достойное место на туристической карте России.

Глеб Никитин родился в 1977 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2004 по 2012 год он работал в Росимуществе, при этом с декабря 2011-го исполнял обязанности руководителя ведомства. В 2012 году его назначили заместителем министра промышленности и торговли, а в 2013 году он стал первым замглавы Минпромторга.