Врио нижегородского губернатора представят правительству области

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.
«Двадцать восьмого сентября в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит членам правительства Нижегородской области, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Ранее в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Глеб Никитин рассказал, что уже знаком с областью, посещал Нижний Новгород, Саров и другие города региона.
Он заявил, что одним из приоритетов для региона может стать развитие цифровой экономики. Также, по его словам, в числе приоритетов — развитие промышленности.
Кроме того, Никитин сообщил, что видит огромный потенциал в благоустройстве города и туристической сфере. По его словам, Нижний Новгород должен занять достойное место на туристической карте России.
Глеб Никитин родился в 1977 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2004 по 2012 год он работал в Росимуществе, при этом с декабря 2011-го исполнял обязанности руководителя ведомства. В 2012 году его назначили заместителем министра промышленности и торговли, а в 2013 году он стал первым замглавы Минпромторга.
Никитин является действительным государственным советником Российской Федерации первого класса. Награжден орденом Почета (2016), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009), имеет ведомственные награды.